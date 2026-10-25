Катастрофа между бус и автомобил затрудни движението край Мездра

Катастрофа между микробус и лек автомобил затрудни движението по главен път I-1 Мездра - Ботевград в района на село Лютидол.

При пътнотранспортното произшествие няма тежко пострадали, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца, цитирани от БТА.

Заради инцидента движението в участъка се осъществява в една лента, което създава затруднения за преминаващите автомобили.

За катастрофата информираха и от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) чрез официалния си сайт.