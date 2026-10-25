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Катастрофа на АМ "Тракия" преди Вакарел, задръстването стига до Ихтиман

Катастрофа на АМ "Тракия" преди Вакарел, задръстването стига до Ихтиман
БТА

Сериозно затруднение на движението в посока София след пътен инцидент. Шофьори съобщават за дълга колона от автомобили

Катастрофа затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в посока София в следобедните часове на 25 октомври.

Инцидентът е станал преди Вакарел, а по информация на пътуващи в района се е образувало сериозно задръстване, което достига до Ихтиман, съобщава GlasNews.

За затрудненото движение сигнализират и шофьори в социалните мрежи.

Към момента няма потвърдена информация за пострадали, броя на автомобилите, участвали в произшествието, или точните обстоятелства около катастрофата.

Не е ясно и кога движението в района ще бъде напълно нормализирано.

На водачите, които пътуват към София, се препоръчва да се движат с повишено внимание и да следят актуалната пътна обстановка.

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