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Спират временно тока в части от София на 26 октомври

Спират временно тока в части от София на 26 октомври
pixabay

Прекъсванията са заради планирани ремонти и модернизация на електроразпределителната мрежа

Планирани ремонти и модернизация на електроразпределителната мрежа ще доведат до временни прекъсвания на тока на 26 октомври в части от София и Софийска област, съобщават от електроразпределителното дружество.

В столицата ограниченията ще засегнат части от квартал „Красна поляна“, където електрозахранването ще бъде прекъснато между 9:00 и 16:00 ч.

В община Своге дейностите ще обхванат части от града и селата Лесковдол, Миланово, Реброво и Редина. Там прекъсванията са планирани в интервала от 8:00 до 17:15 ч.

Дружеството уведомява предварително жителите на засегнатите райони, за да могат да съобразят ежедневните си ангажименти с очакваните прекъсвания.

Спирането на електрозахранването е временно и е необходимо за извършването на планираните дейности по поддръжка и модернизация на мрежата.

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