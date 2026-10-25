Бира в изборно помещение, агитация на LED екран и аварии с тока в изборния ден

Необичайни случаи белязаха гласуването на 25 октомври. Сред подадените сигнали са за председател на секционна избирателна комисия, в чийто багаж била открита двулитрова бира, за LED дисплей с предизборна агитация пред избирателна секция, както и за комисия, чиито членове според сигнал били в нетрезво състояние.

Председателят на секционната избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е освободен от длъжност с решение на РИК - Бургас след сигнал, че е под въздействието на алкохол. При проверката комисията установила, че той е внесъл алкохол - двулитрова бира, в изборното помещение.

Според подателя на сигнала мъжът бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията до секцията.

При проверката представителите на РИК - Бургас установили, че той се държи неадекватно. Отговарял на зададените въпроси, но говорът му бил отчетливо завален. Районната избирателна комисия решила да го отстрани и да обезсили удостоверението му. Назначен е нов председател, като е извършена промяна и на поста заместник-председател.

В Созопол е регистрирано нарушение на изборните правила заради LED дисплей с образ на кандидат за президент и предизборен лозунг, разположен на по-малко от 50 метра от избирателна секция.

До Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас е подаден сигнал за рекламното съоръжение на улица „Аполония“ в морския град. При проверката комисията установила, че показваното съдържание представлява предизборна агитация, недопустима в деня на вота.

Във връзка със случая РИК - Бургас е възложила на кмета на Созопол да предприеме незабавни мерки за премахване на агитационните материали.

Сигнал за евентуално нарушение е подаден и от врачанското село Три кладенци, където се твърдяло, че всички членове на секционна избирателна комисия са били в нетрезво състояние. Извършената проверка обаче не установила нарушения, а информацията в сигнала се оказала невярна.

Проблеми с електрозахранването са възникнали преди обед в четири избирателни секции в Хасковска област. Засегнати са местата за гласуване в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав в община Стамболово, както и в село Минерални бани, в едноименната община.

Електрозахранването в Минерални бани вече е възстановено. В другите три секции машините продължават да работят на батерии, осигуряващи около три часа автономна работа. Техническите екипи са уведомени за възникналите проблеми и работят по отстраняването им, съобщи Вескова.

До момента не са постъпвали жалби или сигнали за нарушения на изборния процес.