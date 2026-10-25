Токът спря в няколко населени места, батериите на машините издържат до 3 часа

Прекъсване на електрозахранването засегна три села в община Стамболово по време на днешните президентски избори. От 10:50 часа без ток са Пътниково, Бял кладенец и Светослав, съобщава bTV.

Въпреки аварията машинното гласуване може да продължи благодарение на резервните батерии на устройствата, които осигуряват автономна работа до три часа.

От Районната избирателна комисия (РИК) в Хасково се надяват електрозахранването да бъде възстановено в рамките на този период, за да не се стигне до затруднения в изборния процес.

Проблем с тока и в Минерални бани

По-рано през деня е било регистрирано и краткотрайно прекъсване на електричеството в една от избирателните секции в Минерални бани. Аварията вече е отстранена, съобщи председателят на РИК – Хасково Ина Вескова.

По думите ѝ изборният ден в областта протича нормално, като към момента няма постъпили сигнали за изборни нарушения или подадени жалби.

Само една машина за гласуване е излязла от строя тази сутрин – в секция №130 в хасковското село Елена.

От изборната комисия продължават да следят ситуацията с електрозахранването в засегнатите населени места.