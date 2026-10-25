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ЦИК пред Таралеж: Получихме сигнали за полупрозрачни бюлетини, проверяваме ги

ЦИК пред Таралеж: Получихме сигнали за полупрозрачни бюлетини, проверяваме ги
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Проверяват дали хартията съответства на изискванията на Комисията

"Получихме сигнали за бюлетини, които прозират още от сутринта". Това заяви член на ЦИК пред Таралеж след като екипът ни многократно се опитваше да се свърже и с ЦИК, и с МВР, за да проверим точно този сигнал.

След получаването на сигнала от Комисията ще проверят в кои райони на страната бюлетините прозират. Предстои да бъде установено дали хартиените бюлетини, които правят вота достъпен за очите на останалите в Секционната избирателна комисия, съответстват на изискванията на ЦИК.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви, че не би трябвало да има подобен проблем, защото хартията е тествана.

Таралеж припомня - наши читатели от сутринта сигнализираха за притеснителната особеност на хартиените разписки от машинното гласуване по време на днешните президентски избори в страната.

По думите им, след като са упражнили правото си на глас, са забелязали, че хартията на отпечатаната от машината бюлетина е полупрозрачна, която поражда въпроси за гарантирането на тайната на вота.

Според подадените сигнали хартията е достатъчна тънка, за да се създадат опасения, че при определени условия предоставеният избор би могъл да бъде видим и от обратната страна на бюлетината.

Това поставя въпроса дали използваните материали осигуряват необходимата защита на тайната на гласуването – основно конституционно право на всеки български гражданин.

Съгласно член 10 от Конституцията на Република България изборите се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Тайната на вота е сред основните гаранции за свободното упражняване на избирателните права, тъй като предпазва гражданите от възможен натиск и неправомерно въздействие върху техния избор.

Към момента на публикуване на този материал екипът на ТАРАЛЕЖ се опитва да се свърже с представители на Централната избирателна комисия и Министерството на вътрешните работи за коментар, но без успех.

Случаят повдига въпроса дали хартията, използвана при машинното гласуване, отговаря на всички изисквания за защита на вота.

Необходимо е компетентните изборни органи да се изяснят дали има основания за притеснение и дали са нужни допълнителни мерки, които да гарантират, че изборът на всеки гласоподавател остава напълно таен. 

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