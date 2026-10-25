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Ловец простреля смъртоносно гъбар в гора край село Горно Дряново

Ловец простреля смъртоносно гъбар в гора край село Горно Дряново
pixabay

По случая е образувано следствено дело

Мъж е загинал след инцидент по време на лов в гората над село Горно Дряново, община Гърмен. По информация на БНТ той е бил прострелян по погрешка от ловец и е починал на място.

Според неофициални данни стрелецът е член на местната ловна дружинка. Той обяснил, че объркал гъбаря с диво животно.

По случая е образувано следствено дело, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Обстоятелствата около трагедията се изясняват.

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