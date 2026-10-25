Новини
Търси
Подкаст
Общество

Транспортирали са турист с въздушна линейка от хижа "Рай" в Деня за размисъл

Транспортирали са турист с въздушна линейка от хижа "Рай" в Деня за размисъл
Снимка: БТА

Получил белодробен колапс

Турист е получил белодробен колапс в района на хижа „Рай“ в Стара планина. Инцидентът е станал вчера сутринта, а за транспортирането на пострадалия до болница е била повикана въздушна линейка. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Пострадалият е бил евакуиран с хеликоптер и откаран в болница в Пловдив. Белодробният колапс е сериозно състояние, което може да изисква спешна медицинска намеса, а бързото транспортиране до лечебно заведение е от съществено значение.

В изборния ден условията за туризъм в планините остават добри, съобщават от Планинската спасителна служба. Времето е подходящо за разходки, но във високите части на планините има умерен вятър и разкъсана облачност.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен, предимно южен вятър. Следобед над планинските масиви в Югозападна България облачността ще се увеличи, като само на отделни места се очаква слаб дъжд.

Максималните температури ще достигат около 14 градуса на 1200 метра надморска височина и около 7 градуса на 2000 метра.

Отправящите се към планината трябва да съобразят маршрута и екипировката си с условията във високите части, да следят прогнозата и да не подценяват внезапните промени във времето.

Още по темата

Планински спасители помогнаха на мъж в Осоговската планина

Планински спасители помогнаха на мъж в Осоговската планина

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

От едномесечно бебе до 92-годишен: 370 мисии на въздушната Спешна помощ

От едномесечно бебе до 92-годишен: 370 мисии на въздушната Спешна помощ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Отстраниха председател на СИК, внесъл алкохол в изборното помещение

Отстраниха председател на СИК, внесъл алкохол в изборното помещение

Водещи

Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

  • Преди 11 минути
С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

  • Преди 15 минути
Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

  • Преди 18 минути
Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

  • Преди 21 минути
Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

  • Преди 25 минути
ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

  • Преди 30 минути
Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

  • Преди 39 минути
UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

  • Преди 40 минути
Румен Радев: Излезте и гласувайте

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

  • Преди 48 минути
Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

  • Преди 52 минути
Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

Жена откри, че е назначена за зам.-председател на изборна комисия, без да е давала личните си данни

  • Преди 1 час