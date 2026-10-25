Транспортирали са турист с въздушна линейка от хижа "Рай" в Деня за размисъл

Турист е получил белодробен колапс в района на хижа „Рай“ в Стара планина. Инцидентът е станал вчера сутринта, а за транспортирането на пострадалия до болница е била повикана въздушна линейка. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Пострадалият е бил евакуиран с хеликоптер и откаран в болница в Пловдив. Белодробният колапс е сериозно състояние, което може да изисква спешна медицинска намеса, а бързото транспортиране до лечебно заведение е от съществено значение.

В изборния ден условията за туризъм в планините остават добри, съобщават от Планинската спасителна служба. Времето е подходящо за разходки, но във високите части на планините има умерен вятър и разкъсана облачност.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен, предимно южен вятър. Следобед над планинските масиви в Югозападна България облачността ще се увеличи, като само на отделни места се очаква слаб дъжд.

Максималните температури ще достигат около 14 градуса на 1200 метра надморска височина и около 7 градуса на 2000 метра.

Отправящите се към планината трябва да съобразят маршрута и екипировката си с условията във високите части, да следят прогнозата и да не подценяват внезапните промени във времето.