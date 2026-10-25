Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

Силният лидер е от съществено значение, тъй като понякога възникват заплахи за общественото здраве и в такива моменти той трябва да бъде на мястото си, заяви проф. Тодор Кантарджиев в предаването „Денят започва“. Той посочи, че многократно е наблюдавал реакциите на политиците в ситуации, в които животът на българите е застрашен.

По думите му завистта и злобата се разпространяват отдолу нагоре в обществото, като политиците използват тези отрицателни черти на българите по подъл начин.

„Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си. Но какво да ви кажа? Но слава Богу, колкото казваме, че българският народ е злобен, толкова всеопрощаващ и бързо забравящ е“.

По повод недостига на ваксини проф. Тодор Кантарджиев посочи като причина "липсата на авторитет пред производителите".

"Защото една година сложиш един антиваксър министър. Остана ваксините. Онези си ги върнат. Фирмите на обичат изваждане. Не обичат да си връщат ваксините. Стават такива неща. Не бива да ги допускаме".