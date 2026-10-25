Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

За да бъде избрана президентска двойка още на първия тур, тя трябва да получи повече от половината от действителните гласове, при участие на повече от половината от избирателите по списък

Изключително ниска избирателна активност в първите часове на изборния ден. Едва 0,5% от избирателите са упражнили правото си на глас към 8:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“.

На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент. По данни на Централната избирателна комисия в избирателните списъци са включени около 6,59 милиона души, сред които над 46 хиляди гласуват за първи път. В страната са разкрити хиляди секции с машинно гласуване, а българските граждани зад граница също могат да упражнят правото си на вот.

Ниската активност в ранните часове обаче не е окончателен показател за участието в изборите. В хода на деня броят на гласувалите традиционно се увеличава, особено след края на почивните дни и в часовете преди затварянето на секциите.

Предварителните очаквания на „Маркет ЛИНКС“, обявени преди вота, бяха за избирателна активност около 39% на първия тур.

Социологът Добромир Живков посочи, че ключовият въпрос на тези избори е именно колко граждани ще отидат до урните. Според анализа му общественото напрежение по теми като сигурността и ескалацията в Черно море може да мобилизира част от избирателите.

За да бъде избрана президентска двойка още на първия тур, тя трябва да получи повече от половината от действителните гласове, при участие на повече от половината от избирателите по списък. Ако тези условия не бъдат изпълнени, ще се проведе балотаж на 1 ноември.