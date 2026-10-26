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Йордания арестува трима заподозрени за нападението срещу църква, при което загинаха девет души

Йордания арестува трима заподозрени за нападението срещу църква, при което загинаха девет души
АР/БТА

При операцията са открити значително количество оръжия и боеприпаси

Силите за сигурност в Йордания задържаха трима заподозрени за нападението срещу гръцка православна църква миналата седмица, при което загинаха девет души, а други 40 бяха ранени, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия.

Арестите са извършени тази сутрин след престрелка в област Карак, в югозападната част на страната. По информация на властите заподозрените са били въоръжени и са се укривали в изоставена къща.

Според изявление на Службата по обществена сигурност тримата са отказали да се предадат и са открили огън срещу пристигналите на място служители. Силите за сигурност са отвърнали на стрелбата и са задържали заподозрените, след като ги ранили. Няма пострадали служители на реда.

При операцията са открити значително количество оръжия и боеприпаси, съобщиха властите.

Нападението е извършено в петък по време на погребение в гръцката православна църква в село Хамуд, на около 120 километра югозападно от столицата Аман. По данни на свидетели престрелката при задържането на заподозрените е продължила няколко минути.

Йорданските власти определиха извършителите на нападението като екстремистки настроени терористи. Засега никоя организация не е поела отговорност за атаката. Службата по обществена сигурност не е разкрила имената на задържаните и не е посочила дали те са свързани с конкретна групировка.

„Тероризмът няма място сред нас“, заявиха от службата, като добавиха, че заподозрените ще понесат отговорност за действията си.

Крал Абдула Втори нареди на силите за сигурност да реагират решително на нападението срещу християнското малцинство. Йорданският монарх е партньор на САЩ в борбата срещу ислямистките въоръжени групировки.

Министърът на вътрешните работи Мазен Фарая заяви, че властите проучват причините, които подтикват млади хора към екстремизъм, и ще потърсят отговорност от всички, замесени в нападението.

Подобни атаки са рядкост в Йордания, която се смята за сравнително стабилна държава в Близкия изток. Ройтерс припомня, че през последните години местните власти са разкривали няколко плана за нападения, свързани с ислямистки екстремисти.

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