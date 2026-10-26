10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Стара Загора. Инцидентът е станал на 24 октомври около 18:05 часа в квартал "Казански“.

По първоначална информация 22-годишен шофьор, управляващ BMW, не е пропуснал детето, докато то пресичало по обозначена пешеходна пътека на улица "Капитан Петко войвода“, в района на блок 47.

След произшествието пострадалото дете е транспортирано от свои близки до Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора. След извършения медицински преглед то е освободено за домашно лечение, като няма опасност за живота му.

Водачът на автомобила е проверен за употреба на алкохол, като тестът е отчел отрицателен резултат. На 22-годишния мъж е съставен акт за установено административно нарушение.

На мястото на инцидента е изпратен екип на сектор "Пътна полиция“, който е обработил пътнотранспортното произшествие.