10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора
Зад волана е бил 22-годишен мъж, чиято проба за алкохол е отрицателна. Детето е без опасност за живота
10-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Стара Загора. Инцидентът е станал на 24 октомври около 18:05 часа в квартал "Казански“.
По първоначална информация 22-годишен шофьор, управляващ BMW, не е пропуснал детето, докато то пресичало по обозначена пешеходна пътека на улица "Капитан Петко войвода“, в района на блок 47.
След произшествието пострадалото дете е транспортирано от свои близки до Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора. След извършения медицински преглед то е освободено за домашно лечение, като няма опасност за живота му.
Водачът на автомобила е проверен за употреба на алкохол, като тестът е отчел отрицателен резултат. На 22-годишния мъж е съставен акт за установено административно нарушение.
На мястото на инцидента е изпратен екип на сектор "Пътна полиция“, който е обработил пътнотранспортното произшествие.