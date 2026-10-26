Новини
Търси
Подкаст
Общество

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора
Pixabay

Зад волана е бил 22-годишен мъж, чиято проба за алкохол е отрицателна. Детето е без опасност за живота

10-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Стара Загора. Инцидентът е станал на 24 октомври около 18:05 часа в квартал "Казански“.

По първоначална информация 22-годишен шофьор, управляващ BMW, не е пропуснал детето, докато то пресичало по обозначена пешеходна пътека на улица "Капитан Петко войвода“, в района на блок 47.

След произшествието пострадалото дете е транспортирано от свои близки до Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора. След извършения медицински преглед то е освободено за домашно лечение, като няма опасност за живота му.

Водачът на автомобила е проверен за употреба на алкохол, като тестът е отчел отрицателен резултат. На 22-годишния мъж е съставен акт за установено административно нарушение.

На мястото на инцидента е изпратен екип на сектор "Пътна полиция“, който е обработил пътнотранспортното произшествие.

Още по темата

20 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие, няма загинали

20 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие, няма загинали

Катастрофа между бус и автомобил затрудни движението край Мездра

Катастрофа между бус и автомобил затрудни движението край Мездра

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

Водещи

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 4 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 5 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 11 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 14 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 19 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 25 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 27 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 31 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 35 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 36 минути
Жълт код за порои е обявен в две области за утре

Жълт код за порои е обявен в две области за утре

  • Преди 37 минути