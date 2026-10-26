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Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово
Pixabay

Момчетата на 16 и 17 години са обвинени в нападение над 48-годишния мъж пред дома му

Двама непълнолетни на 16 и 17 години са задържани по подозрение, че са пребили собствения си баща в град Гълъбово. Пострадалият 48-годишен мъж е потърсил помощ от полицията, след като според подадения сигнал е бил нападнат от синовете си пред дома си.

Инцидентът е станал на 23 октомври, като сигналът е получен в Районното управление в Гълъбово около 23:55 часа.

След нападението мъжът е прегледан във филиала за спешна медицинска помощ в града. Медиците са преценили, че състоянието му позволява да бъде освободен за домашно лечение.

Полицейските служители са установили двамата непълнолетни, които впоследствие са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента.

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