Под 10% активност на изборите в селата със смесен етнически състав в Севлиевско

В селата със смесен етнически състав в Севлиевско активността на президентски избори вчера е била под 10%.

Тези малки населени места са сред най-оживените в района.

Едно от най-оживените села в района е Душево. Населението е със смесен етнически състав, а избирателите са 1223-ма души. Активността в селото на вчерашния президентски вот е рекордно ниска – в едната секция гласа си са дали 7,47% от избирателите, а в другата – 10%, информира БНР.

И на тези избори, както и на предишните президентски, местните жители са гласували с машина. В селата в Севлиевско, в които етническите турци преобладават, активността на вчерашния вот надхвърля 10% само в една секция. В другата, в село Петко Славейков, правото си са упражнили едва 9, 61%, за разлика от предишните президентски избори. Тогава до урните в селото са отишли над 30% от гласоподавателите.

Сравними са данните за вота и в село Ряховците, в което също съжителстват българи и мюсюлмани, а избирателите са 1150 души. В едната секция са гласували малко над 9% от избирателите, в другата – 9, 52%.