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Вигенин: Развитието на Изкуствения интелект изисква точни правила в защита на правата на гражданите

Вигенин: Развитието на Изкуствения интелект изисква точни правила в защита на правата на гражданите
БТА

Не можем да позволим на тези, които печелят от изкуствения интелект, сами да определят правилата, каза Вигенин

Гражданите се нуждаят от по-силна защита на личната си информация, а не от нови привилегии за компаниите, които се стремят да получат неограничен достъп до нея“. Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на пленарен дебат в Страсбург на тема „Укрепване на глобалното управление на изкуствения интелект“.

Като докладчик на Групата на социалистите и демократите по „Омнибус за изкуствения интелект“ Вигенин изтъкна, че опростяването на правилата не трябва да се превръща в дерегулация.

"Новите правила не бива да бъдат използвани като средство за заобикаляне на гаранциите за правото на личен живот и защитата на личните данни. Не можем да позволим на тези, които печелят от изкуствения интелект, сами да определят правилата, по които работят“, посочи Вигенин, цитиран от actualno.com.

Полският евродепутат Аркадиуш Муларчик използва процедурата „синя карта“, за да постави въпрос пред Вигенин за изоставането на Европа от САЩ и Китай и за опасността строгите регулации да затруднят инвестициите.

В отговор Вигенин посочи, че регулирането не пречи на развитието на изкуствения интелект. Той даде пример със САЩ, където според него липсата на регулации и начинът, по който се изграждат центровете за данни, създават проблеми за населението и водят до загуба на обществена подкрепа. „Да, ние не бяхме първите и в момента не сме номер едно, но създадохме много всеобхватна и добра регулаторна рамка. Сега е време да я приложим на практика“, заяви Вигенин.

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