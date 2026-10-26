10-годишно дете почина в „Пирогов“: Родителите обвиняват лекарите, прокуратурата започна разследване

10-годишно момче е починало в столичната болница „Пирогов“, след като е било транспортирано по спешност от Етрополе вследствие на падане от стълба на селскостопанска машина. Родителите обвиняват медицинския екип в забавяне на оказаната помощ, а Софийската градска прокуратура вече разследва обстоятелствата около смъртта на детето.

Трагичният инцидент е станал на 24 октомври. След падането момчето е било откарано с линейка от Етрополе до София за оказване на специализирана медицинска помощ.

Според разказа на родителите детето е било в съзнание през цялото време до пристигането му в „Пирогов“.

Родителите твърдят, че са чакали повече от два часа

Близките на момчето отправят сериозни обвинения към медицинския персонал на лечебното заведение.

По думите им след пристигането в болницата се е наложило да чакат повече от два часа, преди детето да бъде прието.

Родителите твърдят, че през този период не му е било обърнато необходимото внимание.

Впоследствие момчето е било прегледано и отведено в шокова зала. По-късно семейството е било уведомено, че детето е починало.

„Детето ми почина по вина на докторите. Детето ми беше в много добро съзнание“, заявява един от родителите.

Твърденията на семейството предстои да бъдат проверени в хода на разследването.

Прокуратурата разследва възможна лекарска небрежност

От Софийската градска прокуратура са потвърдили пред БНТ, че по случая е образувано досъдебно производство.

Разследването е започнало още преди родителите да подадат официален сигнал, уточняват от държавното обвинение.

То е за причиняване на смърт на дете на 24 октомври в УМБАЛ „Пирогов“ вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Предстои разследващите да изяснят какви медицински действия са били предприети след пристигането на момчето, имало ли е забавяне при оказването на помощ и каква е причината за фаталния изход.