Медиите във Великобритания и САЩ анализираха президентските избори в България

Президентските избори в България привлякоха вниманието на редица американски и британски медии, сред които Пи Би Ес, Си Ен Ен, „Блумбърг“ и „Гардиън“. Освен информациите на световните агенции Асошиейтед прес и Ройтерс, публикациите поставят акцент върху очаквания балотаж, ниската избирателна активност и външнополитическите различия между кандидатите.

Според Пи Би Ес първият тур не е излъчил победител и изборът на държавен глава ще бъде решен на втори тур на 1 ноември. Медията свързва слабата избирателна активност с общественото недоверие към политическите представители и последвалата апатия сред избирателите. Според анализа резултатът от вота очертава противопоставяне между различни политически виждания за бъдещия курс на България и отношенията ѝ с международните партньори.

Пи Би Ес отбелязва още, че изборите се провеждат в условията на икономически затруднения и нарастващи опасения за сигурността в Черно море. Вотът е представен и като важен политически тест за подкрепяната от Москва партия „Прогресивна България“ на Румен Радев след успеха ѝ на парламентарните избори през април.

Въпросите за войната в Украйна и сигурността в Черно море са сред основните теми в предизборната кампания. Според Пи Би Ес атаките с дронове срещу търговски кораби, включително в близост до българското крайбрежие, са засилили безпокойството за сигурността на страната. България е потърсила съдействие от партньорите си за укрепване на морската отбрана. Наред с това кандидатите са обърнали внимание на поскъпването на енергията и инфлацията, които оказват натиск върху домакинствата, особено в селските райони.

Си Ен Ен представя двамата кандидати на балотажа

Американската телевизия Си Ен Ен се фокусира върху политическите биографии и заявените позиции на двамата кандидати, които според публикацията продължават към втория тур.

Илияна Йотова, на 62 години, е журналистка по образование и бивш член на Европейския парламент. Преди да поеме президентския пост през януари 2026 г., тя беше вицепрезидент по време на двата мандата на Румен Радев. Сега се кандидатира за собствен петгодишен мандат с подкрепата на „Прогресивна България“ и Социалистическата партия.

Си Ен Ен посочва, че политическите позиции на Йотова включват подкрепа за европейската ориентация на България, съчетана с призиви за подобряване на отношенията с Русия и преразглеждане на санкциите. По отношение на войната в Украйна тя и Радев подкрепят дипломатическо решение. В изказване пред свои привърженици Йотова е заявила, че подкрепя „мир чрез преговори, а не чрез сила“.

Медията обръща внимание и на въпроса за институционалния баланс. Според анализатори, цитирани от Си Ен Ен, запазването на президентската институция в ръцете на политическа сила, свързана с управляващото мнозинство, би могло да засили концентрацията на власт и да затрудни ефективния контрол върху политическите решения.

Срещу Йотова на втория тур се изправя икономистът Андрей Гюров, бивш подуправител на Българската народна банка и служебен министър-председател през първите месеци на 2026 г. Той е подкрепен от прозападни реформистки партии и е заявявал подкрепата си за Украйна. По време на премиерския си мандат Гюров подписа споразумение за сътрудничество в областта на сигурността с Киев.

„Искам България да има свой собствен глас в Европа. Надежден съюзник в НАТО, който защитава интересите си чрез подготвеност, силна дипломация и ясна позиция“, е заявил Гюров пред свои поддръжници, цитиран от Си Ен Ен.

Телевизията припомня, че президентът на България се избира пряко за срок от пет години и може да заема поста най-много два мандата. Макар правомощията на държавния глава да са предимно представителни, президентът е върховен главнокомандващ, може да налага вето върху закони, подписва международни договори и назначава посланици.

„Блумбърг“ и „Гардиън“ акцентират върху активността и сигурността

„Блумбърг“ поставя акцент върху ниската избирателна активност на първия тур, която е сред основните характеристики на вота.

Британският вестник „Гардиън“ разглежда изборите през призмата на усложнената обстановка със сигурността в региона. Според изданието гласуването се провежда в чувствителен момент заради развитието на войната в Украйна и поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително в близост до българските брегове.

„Гардиън“ отбелязва също, че в първия тур са участвали общо 27 кандидат-президентски двойки.