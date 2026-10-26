Медиите в Испания коментират резултатите от президентските избори в България

Испанските медии коментират резултатите от първия тур на президентските избори в България, като поставят акцент върху по-малката от очакваното разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров, както и върху различията в позициите им по отношение на Русия и войната в Украйна.

Испанската информационна агенция ЕФЕ определя първия тур като оспорван и отбелязва, че предизборните проучвания са предвиждали разлика до 17 процентни пункта между двамата кандидати. Според агенцията това прави надпреварата на балотажа по-непредвидима от очакваното.

В публикацията си ЕФЕ представя и профилите на двамата кандидати. Илияна Йотова е 62-годишна бивша телевизионна журналистка и социалистически депутат, която близо десет години беше вицепрезидент на България при Румен Радев. Тя пое функциите на държавен глава през януари, след като Радев подаде оставка, за да участва в предсрочните парламентарни избори през април миналата година.

Андрей Гюров е 50-годишен икономист и бивш подуправител на Българската народна банка. Той беше служебен министър-председател от февруари до май тази година и получи подкрепата на проевропейските политически сили.

Според ЕФЕ основната разлика между двамата е в позициите им по отношение на войната в Украйна. Йотова се застъпва за възстановяване на отношенията с Русия, прекратяване на военната помощ за Киев и търсене на дипломатическо решение. Гюров подкрепя продължаването и засилването на помощта за Украйна, както и политиката на възпиране спрямо Москва от страна на ЕС и НАТО.

Вестник „Мундо“ също акцентира върху тези различия. Изданието отбелязва, че според Гюров решението на България да напусне Коалицията на желаещите през юли превръща страната в по-слаб и уязвим съюзник.

„Мундо“ припомня и правомощията на българския президент. Макар постът да има предимно представителни функции в парламентарната система, държавният глава може да наложи вето върху приети от парламента закони, да разпусне Народното събрание при определени условия и да участва в процедурата по формиране на правителство. Президентът е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председателства Консултативния съвет за национална сигурност.

Изданието „Еспаньол“ също обръща внимание на разминаването между предварителните социологически прогнози и резултатите от първия тур, като припомня очакваната преднина от до 17 процентни пункта.

Испанската редакция на „Евронюз“ отбелязва големия брой кандидат-президентски двойки, участвали във вота – общо 27.

Изданието „Демократа“ поставя въпроса дали Андрей Гюров ще успее да привлече допълнителна подкрепа на балотажа на 1 ноември. Кандидатът разчита на подкрепата на либерално-консервативната опозиция, която подкрепя програма за реформи. Неясно остава и как ще бъдат разпределени на втория тур гласовете за кандидатите, които отпаднаха от надпреварата.