Щабовете на Йотова и Гюров в спор: На кого показаха червен картон избирателите?

Ниската избирателна активност и малката разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров на първия тур на президентските избори предизвикаха противоположни оценки от представителите на двата инициативни комитета. В ефира на NOVA Любослав Костов, Румяна Бъчварова, Борис Панкин и Радослав Бимбалов коментираха резултатите и очакванията си за предстоящия балотаж.

Любослав Костов от инициативния комитет на Йотова определи ниската активност като най-важния сигнал от изборите. Според него негласувалите са показали червен картон на цялата политическа класа, а предстоящият телевизионен дебат може да се окаже решаващ за изясняване на позициите на кандидатите.

Костов разкритикува Гюров, че поставя прекалено силен акцент върху външната политика за сметка на социалните въпроси като доходите, бедността и неравенството.

Румяна Бъчварова, която подкрепя Андрей Гюров, обърна внимание на стопяването на дистанцията между двамата кандидати в края на кампанията. Според нея резултатите показват ниската ефективност на настоящото управление, а Йотова все още не е представила достатъчно ясни позиции по икономическите въпроси.

Борис Панкин от инициативния комитет на Йотова също приветства предстоящия дебат. По думите му той ще даде възможност на избирателите да разберат какво мисли Гюров по ключови въпроси.

Панкин коментира и разминаването между социологическите прогнози и изборния резултат. Според него очакванията за убедителна победа на Йотова са успокоили част от нейните привърженици и едновременно с това са мотивирали избирателите, които търсят алтернатива.

Радослав Бимбалов от инициативния комитет на Гюров оспори тезата, че ниската активност е наказание за всички политически формации.

Според него избирателите са показали червен картон конкретно на премиера Румен Радев и Илияна Йотова. Бимбалов заяви, че хората, подкрепили Радев в миналото, вече не демонстрират същия ентусиазъм, тъй като според него обещаната промяна не се е случила през последните шест месеца.

Въпреки различните оценки представителите на двата инициативни комитета се обединиха около необходимостта от телевизионен дебат между Йотова и Гюров, в който кандидатите да представят по-конкретно своите позиции преди втория тур.