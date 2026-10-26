Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Двама младежи са задържани в полицейския арест във Видин за притежание на канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Видин.

Първият случай е от 23 октомври, когато около 14:30 часа служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са засекли 18-годишен жител на областния град в района на ж.к. „Христо Ботев“.

Забелязвайки полицаите, той изхвърлил на земята саморъчно свита цигара и две пликчета със суха зелена листна маса. Направеният полеви наркотест отчел наличието на канабис с общо тегло 3,74 грама. При последвало претърсване в дома на младежа в условията на неотложност разследващите иззели още 6,77 грама от същото наркотично вещество. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс, предава БТА.

При втори случай е задържан 21-годишен жител на село Кутово. Той е бил спрян за проверка в град Видин, като от него служителите на реда са иззели зелена суха листна маса със специфичен мирис на канабис. По случая е образувана преписка по чл. 354а от Наказателния кодекс.