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Автомобил се преобърна след удар в мантинела край Мъглиж, пострадаха жена и тийнейджърка

Автомобил се преобърна след удар в мантинела край Мъглиж, пострадаха жена и тийнейджърка
БТА

44-годишна жена и 15-годишно момиче са откарани в болница след катастрофата, няма опасност за живота им

Двама души са пострадали при катастрофа на главен път I-6 между Казанлък и Гурково, след като лек автомобил се ударил в предпазна мантинела и се преобърнал. Инцидентът е станал на 25 октомври около 14:25 часа в района на разклона за село Ветрен, община Мъглиж.

По първоначална информация 40-годишен мъж, управляващ лек автомобил "Ауди", се движел в посока Гурково, когато изгубил контрол над превозното средство. Колата напуснала пътното платно вдясно, блъснала се в мантинелата и се преобърнала на дясната си страна.

При произшествието са пострадали две пътнички - 44-годишна жена и 15-годишно момиче. Те са транспортирани до Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, където са прегледани и впоследствие освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

На мястото на катастрофата е изпратен полицейски екип от Районното управление в Казанлък, който е обработил произшествието.

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