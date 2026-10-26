Автомобил се преобърна след удар в мантинела край Мъглиж, пострадаха жена и тийнейджърка

Двама души са пострадали при катастрофа на главен път I-6 между Казанлък и Гурково, след като лек автомобил се ударил в предпазна мантинела и се преобърнал. Инцидентът е станал на 25 октомври около 14:25 часа в района на разклона за село Ветрен, община Мъглиж.

По първоначална информация 40-годишен мъж, управляващ лек автомобил "Ауди", се движел в посока Гурково, когато изгубил контрол над превозното средство. Колата напуснала пътното платно вдясно, блъснала се в мантинелата и се преобърнала на дясната си страна.

При произшествието са пострадали две пътнички - 44-годишна жена и 15-годишно момиче. Те са транспортирани до Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, където са прегледани и впоследствие освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна.

На мястото на катастрофата е изпратен полицейски екип от Районното управление в Казанлък, който е обработил произшествието.