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Баща и син опитали да укрият Mercedes след катастрофа в Разградско

Баща и син опитали да укрият Mercedes след катастрофа в Разградско
ОДМВР-РАЗГРАД

Момчето се блъснало в ограда на частен имот, а полицията свали регистрационните табели на автомобила

14-годишно момче катастрофира с автомобила на баща си в разградското село Острово, след като се блъсна в оградата на частен имот. След произшествието непълнолетният водач и родителят му направили опит да укрият колата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 10:30 часа на 26 октомври. По първоначална информация момчето взело автомобила "Мерцедес С220", собственост на 54-годишния му баща, и се ударило в ограда на къща на улица "Хемус" в селото.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че зад волана е било 14-годишното момче, което няма право да управлява моторно превозно средство. Полицаите констатирали и опита на бащата и сина да укрият автомобила след катастрофата.

За установените нарушения са съставени актове по Закона за движение по пътищата, включително за причиненото пътнотранспортно произшествие и за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач.

Като принудителна административна мярка регистрационните табели на автомобила са отнети.

На 75-годишната собственичка на засегнатия имот е издаден констативен протокол за нанесените материални щети.

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