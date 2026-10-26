Килиан Мбапе наказа Барселона и донесе на Реал Мадрид победа в Ел Класико

Реал Мадрид спечели първото Ел Класико за сезона, след като победи Барселона с 2:1 като гост в дербито от десетия кръг на Ла Лига. Големият герой за „белите“ беше Килиан Мбапе, който отбеляза и двете попадения.

Отборът на Жозе Моуриньо нанесе първа шампионатна загуба на каталунците през кампанията. Преди дербито футболистите на Ханзи Флик имаха девет победи от девет срещи в първенството.

Двата отбора започнаха предпазливо, като се стремяха да не оставят свободни пространства пред своите врати. Реал постепенно започна да създава повече проблеми на домакинската защита и стигна до попадение малко преди почивката.

В 41-ата минута Жерар Мартин не успя да изчисти добре топката в наказателното поле. Мбапе реагира най-бързо и от близко разстояние я изпрати в мрежата за 1:0 в полза на гостите.

Барселона повиши темпото след почивката и успя да изравни в 61-ата минута. Каталунците изпълниха бързо корнер, Педри намери Рафиня на свободна позиция в наказателното поле, а бразилецът преодоля Андрей Лунин за 1:1.

След изравняването домакините опитаха да стигнат до пълен обрат, но Реал остана опасен при своите бързи атаки. Решаващият момент настъпи три минути преди края на редовното време.

Едуардо Камавинга проби през защитата на Барселона и подаде към непокрития Мбапе. Френският нападател нямаше как да сбърка на празна врата и с второто си попадение донесе победата на мадридчани.

Барселона остава лидер в класирането с 27 точки въпреки първото си поражение. Атлетико Мадрид е втори с 25, а Реал вече има 24 точки и заема третата позиция.

Победата върна отбора на Моуриньо в битката за първото място и сложи край на перфектната серия на каталунците. Следващото Ел Класико ще бъде на 9 май на стадион „Сантяго Бернабеу“ в Мадрид.