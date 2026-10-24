Родри преди Ел Класико: Реал е жаден за реванш

Полузащитникът на Барселона Родри очаква изключително мотивиран Реал Мадрид в неделното Ел Класико на „Камп Ноу“. Каталунците ще се опитат да увеличат аванса си пред големия съперник, който в момента е шест точки.

Барселона влиза в дербито след загубата с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига, но испанският национал увери, че поражението не е повлияло върху настроението в отбора.

„Претърпяхме неуспех в Париж, но запазихме същия дух и желанието за нови успехи. Искаме да продължим да си вършим добре работата. Реал Мадрид има различен стил, но състезателният дух при нас винаги е налице, особено в подобни мачове“, заяви Родри.

Каталунците са спечелили шест от последните седем издания на Ел Класико. „Очакваме Реал да даде всичко от себе си. Те имат само една победа в последните шест или седем мача срещу нас, така че със сигурност са жадни за реванш“, добави халфът.