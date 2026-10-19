Мбапе поведе Реал Мадрид към разгром преди Ел Класико

Реал Мадрид победи Севиля с 4:1 и се доближи на шест точки от лидера Барселона преди предстоящото Ел Класико в Каталуния. Килиан Мбапе се превърна в големия герой за столичани с две попадения.

Арда Гюлер откри резултата в 30-ата минута с великолепен удар извън наказателното поле, който изпрати топката в горния ъгъл. Само седем минути по-късно Мбапе удвои преднината на домакините.

Френският национал се разписа отново в 63-тата минута. Нападателят спечели дузпа и сам я реализира, за да направи резултата 3:0.

Севиля стигна до почетно попадение десет минути преди края на редовното време чрез появилия се като резерва Ману Буено. Реал обаче отговори почти веднага и само две минути по-късно Ян Диоманде възстанови преднината от три гола.

След убедителния успех мадридчани остават на четвъртото място, само на точка зад третия Атлетико Мадрид и на шест от Барселона. Севиля заема шестата позиция със седем точки по-малко от каталунците.

Следващото изпитание пред Реал Мадрид е директният сблъсък с Барселона, който може допълнително да изостри битката за титлата.