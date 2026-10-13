Реал Мадрид обжалва червения картон на Винисиус преди Ел Класико

Реал Мадрид ще обжалва червения картон на Винисиус Жуниор от мача срещу Виляреал, съобщава Cadena Cope. В клуба обаче не са особено оптимистично настроени за успеха на жалбата.

Нападателят беше изгонен в 71-вата минута, след като дръпна за косата Нейтън Салиба. Решението предизвика бурна реакция на скамейката на мадридчани, а според испанското радио ситуацията край тъчлинията е била „сюрреалистична“.

По информация на El Chiringuito Винисиус се е извинил на съотборниците си в съблекалнята и е представил своята версия за инцидента. Бразилецът е заявил, че не е искал да нарани противника и че жестът е дошъл в опит да се освободи от опеката му.

Испанското предаване твърди още, че при напускането на терена Винисиус е блъснал служител на Ла Лига. Ако информацията бъде потвърдена от видеозаписите или съдийския доклад, това може допълнително да усложни дисциплинарния случай. Към момента няма обявено официално решение по това твърдение.

В Реал очакват санкцията с тревога, тъй като нападателят може да пропусне Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври.