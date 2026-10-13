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Реал Мадрид обжалва червения картон на Винисиус преди Ел Класико

Реал Мадрид обжалва червения картон на Винисиус преди Ел Класико
АП/БТА

Бразилецът се е извинил на съотборниците си, но ново твърдение за инцидент със служител на Ла Лига може да усложни случая

Реал Мадрид ще обжалва червения картон на Винисиус Жуниор от мача срещу Виляреал, съобщава Cadena Cope. В клуба обаче не са особено оптимистично настроени за успеха на жалбата.

Нападателят беше изгонен в 71-вата минута, след като дръпна за косата Нейтън Салиба. Решението предизвика бурна реакция на скамейката на мадридчани, а според испанското радио ситуацията край тъчлинията е била „сюрреалистична“.

По информация на El Chiringuito Винисиус се е извинил на съотборниците си в съблекалнята и е представил своята версия за инцидента. Бразилецът е заявил, че не е искал да нарани противника и че жестът е дошъл в опит да се освободи от опеката му.

Испанското предаване твърди още, че при напускането на терена Винисиус е блъснал служител на Ла Лига. Ако информацията бъде потвърдена от видеозаписите или съдийския доклад, това може допълнително да усложни дисциплинарния случай. Към момента няма обявено официално решение по това твърдение.

В Реал очакват санкцията с тревога, тъй като нападателят може да пропусне Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври.

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