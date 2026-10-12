„Това вече не е футбол“: Белингам и Кукурея избухнаха след червения картон на Винисиус

Джуд Белингам и Марк Кукурея реагираха бурно след изгонването на Винисиус Жуниор при победата на Реал Мадрид с 1:0 над Виляреал. Бразилецът получи червен картон, след като дръпна за косата защитника Нейтън Салиба.

Кадри на DAZN показаха как Кукурея влиза в остър разговор с главния съдия Диас де Мера. „Надявам се, че ако някой ме дръпне за косата, също ще покажете червен картон и ще отидете на ВАР“, заяви той.

Микрофоните уловиха и гневната реакция на Белингам непосредствено след решението. „Уау, по дяволите. Това вече не е футбол“, каза английският национал.

Винисиус е изправен пред сериозна санкция, която може да го извади от Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври. Реал Мадрид очаква официалното решение на дисциплинарната комисия.