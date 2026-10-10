Лапорта атакува Реал Мадрид и обяви кой заслужава „Златната топка“

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи поредна остра атака срещу Реал Мадрид. Според него от „Сантиаго Бернабеу“ умишлено се опитват да отклонят вниманието от силния период на каталунския клуб.

„Барселона преживява прекрасен момент. Наслаждаваме се на футбола, на красив период от нашата история и на международно признание. Имаме деветима световни шампиони и отбор, който буди възхищение. Реал Мадрид се опитва да омаловажи всичко това“, заяви Лапорта.

Той критикува поведението на мадридчани не само във футбола, но и в отношенията им с различни спортни организации.

„Те се противопоставят на всичко. Погледнете УЕФА и Евролигата - те са против всичко и всички. Това говори красноречиво за клуб, който губи престиж, признание и доверие на национално и международно ниво“, каза президентът на Барселона.

Лапорта даде за пример и конгреса на Европейската клубна асоциация, на който по думите му Реал Мадрид не е имал свои представители.

„Държат се с голямо високомерие, надменност и снизходителност. Тяхна работа е как ще постъпят, но подобно поведение води до сериозна загуба на доверие“, добави той.

Според президента на каталунците сходна е ситуацията и в баскетболната Евролига.

„В крайна сметка постигат споразумения с всички, но по пътя пречат на това, което другите искат да направят. Трябва да проявят малко самокритичност, защото смятам подобно поведение за недопустимо“, каза Лапорта.

Ръководителят на Барселона коментира и предстоящото връчване на „Златната топка“. Неговият фаворит е Ламин Ямал, който според него заслужава отличието след силния си сезон.

„Ламин направи отлична кампания - спечели Ла Лига и Световното първенство. Затова заслужава тази награда. Самият той също го вярва и ми харесва, че говори открито. Бих се радвал много, ако спечели „Златната топка“, заяви Лапорта.

Той призна, че от Барселона са опитали да получат предварителна информация за резултата от гласуването, но организаторите са запазили пълно мълчание.

„Всичко се пази в строга тайна. Опитахме се да разговаряме с организаторите, но те не казват нищо. Очакваме 26 октомври след един напрегнат месец.“

Лапорта защити и увереното поведение на 19-годишния Ямал, който не крие амбицията си да спечели най-престижната индивидуална награда във футбола.

„Той иска да се изразява чрез играта всеки път, когато стъпи на терена, и желае постиженията му да бъдат признати. Това е напълно човешка реакция на млад футболист, който вече пише история“, завърши президентът на Барселона.