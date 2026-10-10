Дълг от 2,68 млрд. евро и огромен залог: Как „Камп Ноу“ трябва да спаси Барселона

Барселона е изправена пред един от най-големите финансови залози в историята си. Клубът е натрупал общ дълг от 2,68 милиарда евро, а ръководството на Жоан Лапорта обвързва бъдещата икономическа стабилност с успешното завършване и експлоатация на обновения „Spotify Камп Ноу“.

Каталунците са приключили сезон 2025/2026 с рекорден оборот от 1,06 милиарда евро. Въпреки впечатляващите приходи финансовата година е завършила с нетна загуба от 18 милиона евро, докато собственият капитал е останал отрицателен - минус 168 милиона евро.

За да осигури завършването на стадиона, бордът е одобрил два нови заема на обща стойност 510 милиона евро. Единият е за 300 милиона, а другият - за 210 милиона евро.

От общия дълг на Барселона 1,8 милиарда евро са пряко свързани с преустройството на „Камп Ноу“. Други 710 милиона са под формата на облигации, а 170 милиона евро са натрупани чрез допълнителни заеми.

„Докато стадионът не бъде завършен, ще преминаваме през труден период. Кройф винаги казваше, че парите трябва да бъдат на терена. Сега добавяме: пари на терена и за терена“, заяви икономическият вицепрезидент на Барселона Феран Оливе, цитиран от „El Pais“.

Стратегията на клуба предвижда временният ръст на задълженията да бъде компенсиран от значително по-високи приходи след окончателното завършване на съоръжението. Целта е оборотът да достигне 1,45 милиарда евро до сезон 2030/2031, а оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации да нарасне до 370 милиона евро.

Още през сезон 2026/2027 Барселона очаква приходите, свързани със стадиона, да достигнат 285 милиона евро. Това би представлявало увеличение с около 60 милиона спрямо предходната кампания.

Планът е „Spotify Камп Ноу“ да работи като търговски и развлекателен комплекс през цялата година, а не да носи приходи единствено в дните с футболни срещи.

Капацитетът на стадиона трябва постепенно да достигне 90 000 зрители до края на 2027 година и 104 000 след окончателното приключване на строителството през 2028-а. Барселона се надява арената да приеме и финала на Шампионската лига през 2029 година.

Основна част от новия финансов модел ще бъдат ВИП ложите и местата за корпоративни събития. Клубът планира да увеличи приходите и чрез ресторанти, туристически посещения, музея, нефутболни прояви и договорите за името на стадиона.

Идеята е всеки привърженик или турист да прекарва повече време в комплекса и да използва различните услуги, които ще бъдат предлагани около съоръжението.

Барселона търси допълнителни източници на приходи и чрез международни партньорства. Членовете на клуба са одобрили 25-годишно споразумение с Babylon Park за изграждането на детски увеселителен парк в комплекса. Подписан е и договор на стойност 65 милиона евро с Ohana Real Estate за създаването на луксозен жилищен проект в Дубай, вдъхновен от марката на каталунците.

Големият риск остава строителният график. Барселона вече се завърна на „Камп Ноу“ при частичен капацитет от 72 000 зрители, към който трябва да бъдат добавени близо 7000 места във ВИП зоните.

Всяко ново забавяне обаче може да намали планираните приходи и да създаде сериозни проблеми за бюджет, който зависи от поетапното отваряне на стадиона. Именно затова обновеният „Камп Ноу“ е не само символичен проект, а основният финансов залог, върху който Лапорта и неговият екип градят бъдещето на Барселона.