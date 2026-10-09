Барселона загуби основния си голмайстор, Флик се ядоса

Барселона няма да може да разчита на Рафиня в предстоящите поне два мача. Бразилецът се контузи за пореден път с националния си отбор, което разгневи каталунците. Той сигурност няма да играе в срещите с Хетафе от Ла Лига и Галатасарай в Шампионската лига, а надеждите са да се върне за гостуването на Бетис на 17 октомври или поне за визитата на ПСЖ три дни по-късно.

Рафиня получи мускулна травма в приятелския мач на Бразилия с Австралия на 29 септември, което сякаш е хроничен проблем. През лятото се контузи на Мондиал 2026 пак в екипа на „селесао", а през миналия сезон пропусна мачове още веднъж след пауза на националните отбори.

Треньорът на Барса Ханзи Флик потвърди отсъствието на нападателя и обясни, че травмата не е сериозна. Но клубът няма да поема рискове заради проблемите на Рафиня в същата област през миналия сезон.

„Какво да ви кажа, не се случва за първи път. Не знам дали имаше смисъл да пътува 30 000 км за мача срещу Австралия, но това е положението и трябва да го приемем", обясни Флик пред медиите. Рафиня е в страховита форма от началото на сезона - 14 гола в 8 мача за Барселона.