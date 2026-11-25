Шестима души, сред които две деца на 8 и 10 години, загинаха при катастрофа на малък самолет в Мексиканския залив край бреговете на американския щат Мисисипи. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на информация от Бреговата охрана на САЩ.

Телата на всички загинали са открити от водолази в района на инцидента. Самолетът „Чесна 210“ се е разбил в морето между град Паскагула в Мисисипи и остров Хорн, който се намира на около 12 километра от брега.

На борда са пътували четирима възрастни и две момчета на 8 и 10 години. Информацията беше потвърдена от говорителя на американската Брегова охрана Хуан Рос.

По думите му издирвателната операция е продължила няколко часа. В началото спасителните екипи открили във водата три спасителни жилетки, спасителен сал и кабината на самолета, но пътниците и пилотът все още били в неизвестност.

Данните на платформата за проследяване на въздушния трафик FlightAware показват, че самолетът е изпълнявал полет от Ню Орлиънс, щата Луизиана, към Форт Майърс във Флорида.