Бившият британски премиер Борис Джонсън призова европейски държави да изпратят свои военни в Украйна още преди постигането на споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Това заяви той в интервю за Sky News.

Джонсън направи изявлението след реч в Кралския институт на обединените служби. Той обясни, че целта на евентуалното разполагане на европейски военни няма да бъде участие в бойните действия, а демонстриране на подкрепа за Украйна.

По думите му военнослужещите могат да бъдат осигурени от „Коалиция на желаещите“ и да изпълняват логистични и спомагателни задачи в сигурни райони, на значително разстояние от фронтовата линия.

Бившият британски премиер подчерта, че решението кои държави да изпратят свои войници трябва да принадлежи на Украйна. Според него именно Киев трябва да определи кои страни да покани, а това не е въпрос, по който Кремъл може да се разпорежда.

На въпрос дали подобно присъствие не би могло да въвлече НАТО във войната, Джонсън заяви, че военната мощ на Алианса значително превъзхожда руската. Той добави, че Владимир Путин и без това продължава да причинява тежки страдания на украинците.

Според Джонсън Западът трябва да заеме категорична позиция спрямо руския президент. Той заяви, че ясното очертаване на стратегическите цели би било от полза дори за самия Путин, който трябва да разбере, че бъдещето на Украйна е в западния политически и отбранителен блок.