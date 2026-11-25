Волейболният шампион на България Марица Пловдив записа победа срещу Рибола (Кащела) с 3:1 (24:26, 25:17, 25:21, 25:21) гейма в първа среща от 1/16-финалите в турнира за Купата на ЦЕВ. Срещата се изигра в зала Соколана в Хърватия, а реваншът между двата тима е на 2 декември (сряда) в зала "Колодрума".

Маричанки показаха страхотен характер и макар да загубиха първия гейм и да изоставаха в третия с 21:14 точки, успяха да сътворят впечатляващ обрат. Най-резултатна и над всички за пловдивчанки бе Елена Бечева, която заби 19 точки, докато за Рибола най-резултатна стана Дияна Каратович с 18 пункта.

Първата част започна силно за възпитаничките на Кристиян Илиев и те дръпнаха сериозно при 9:3. Домакините обаче се мобилизираха и след серия от силни изяви стигнаха до аванс при 16:15. Марица отново успя да поведе в резултата при 20:22, но в крайна сметка Рибола затвори гейма с 26:24.

Втората част бе много равностойна, като първоначално домакините от Кащела взеха минимален аванс с 10:9, след което пловдивчанки отговориха и поведоха с 19:14. В крайна сметка Марица затвори частта с 25:17 и изравни геймовете.

Третата част предложи най-големи емоции, като именно тук българският шампион показа характер. Началото бе равностойно, като в първата половина на гейма резултатът бе само 8:7 за домакините. Постепенно обаче те наложиха волята си и стигнаха до аванс от 14:9. Малко по-късно изглеждаше, че геймът е решен, след като резултатът стана 21:14. Тогава обаче на сервис застана Елена Бечева, която направи невероятна серия, а маричанки спечелиха гейма, без да отпуснат нито точка повече на своя съперник, записвайки 11 поредни пункта за 25:21.

Четвъртият гейм започна по-силно за пловдивчанки, които поведоха с 8:5, а след това задържаха аванса си до 13:9. Тимът от Кащела обаче отказа да се предаде и успя да стигне до равенство при 20:20. В крайна сметка обаче Марица показа отлично хладнокръвие и не допусна да се стигне до пети решаващ гейм, затваряйки частта с 25:21, а с него и мача.