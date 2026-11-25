Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо направи нова крачка към голямата си цел от 1000 гола, след като отбеляза попадение №987 в кариерата си. Нападателят се разписа от дузпа при домакинската победа на неговия Ал-Насър над Ал-Сад с 2:1 в Азиатската Шампионска лига.

Роналдо се разписа от бялата точка в 13-ата минута на двубоя.

Жоао Феликс реализира втория гол малко след началото на второто полувреме. Мохамед Уаад в 23-а беше точен за гостите. Той беше изгонен в добавеното време за това, че наплю съперник.

Ал-Насър си осигури третата победа в турнира. Отборът има 9 точки и е на пето място в класирането. Ал-Сад е на 14-а позиция с 2 точки.