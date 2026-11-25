Кристиано Роналдо е една крачка по-близо до голямата цел
Португалецът се разписа за победа на Ал-Насър
Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо направи нова крачка към голямата си цел от 1000 гола, след като отбеляза попадение №987 в кариерата си. Нападателят се разписа от дузпа при домакинската победа на неговия Ал-Насър над Ал-Сад с 2:1 в Азиатската Шампионска лига.
Роналдо се разписа от бялата точка в 13-ата минута на двубоя.
Жоао Феликс реализира втория гол малко след началото на второто полувреме. Мохамед Уаад в 23-а беше точен за гостите. Той беше изгонен в добавеното време за това, че наплю съперник.
Ал-Насър си осигури третата победа в турнира. Отборът има 9 точки и е на пето място в класирането. Ал-Сад е на 14-а позиция с 2 точки.