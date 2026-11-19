Кристиано Роналдо е поискал от селекционера на Португалия Жорже Жезус публично да признае, че е сгрешил, като го е изпратил да загрява, без да го пусне в игра. Това е било едно от исканията в план от осем точки, който нападателят е искал треньорът да представи на пресконференция, съобщава The Athletic.

Спорът започнал през септември, когато Роналдо останал на пейката при победата над Норвегия. По думите на нападателя Жезус му бил обещал поне 30 минути игра. След мача двамата разговаряли в присъствието на представители на Португалската футболна федерация.

Според изданието Роналдо настоявал селекционерът да го определи като “пример за подражание, лоялен и професионален” и да заяви, че държи на присъствието му в националния отбор. Репликата на Жезус “Аз вземам решенията” била приета особено тежко от нападателя. Роналдо определил случилото се като “абсолютно нарушаване на доверието”.

Нападателят се извини публично на съотборниците си, а федерацията му наложи глоба от 255 евро и 30-дневно наказание със задна дата. Жезус възнамерявал да го повика за ноемврийските мачове, но на 5 ноември, ден преди обявяването на състава, 41-годишният футболист обяви края на международната си кариера след 234 мача за Португалия.

“Головете избледняват, трофеите остават в музеите, а рекордите рано или късно се подобряват. Но има нещо, което времето никога не може да изтрие - мястото, което заемаме в сърцата на хората”, написа Роналдо в прощалното си послание.

Португалия почете бившия си капитан при домакинството на Дания в Брага. Футболистите излязоха с фланелки с неговото име, а публиката го аплодира в седмата минута. Тимът на Жезус загуби с 1:4, а в следващия си мач победи Уелс с 3:2.

Според The Athletic все още е възможно Португалия да организира прощален мач за Роналдо. Междувременно той продължава да играе за Ал Насър и е на 15 попадения от границата от 1000 официални гола.