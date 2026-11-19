През нощта ще се задържи облачно, като вятърът ще бъде умерен до силен, с пориви от юг-югозапад. След полунощ в Дунавската равнина и Югозападна България той ще смени посоката си на запад-северозапад. В Северна и Югозападна България на много места ще превалява дъжд, като в отделни райони на северозапад количествата ще бъдат значителни. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а в София - около 9°.

Утре в Северна България ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва. Сутринта на места в низините и котловините за кратко ще има намалена видимост. Облачността ще започне да се разкъсва от северозапад и постепенно ще отстъпи място на слънчево време. До обяд обаче в отделни райони все още са възможни слаби валежи от дъжд. Времето ще остане топло, с максимални температури между 17° и 22°, а в София - около 19°.

За утре е издаден жълт код за силен вятър в седем области на страната. Предупреждението обхваща територията на Русе, Разград, Силистра и Добрич, както и северните части на областите Варна, Шумен и Търговище.

В планинските райони ще преобладава значителна облачност. В масивите в Западна България се очакват дъждове, а над 2300 метра валежите ще бъдат от сняг. През втората половина на деня облаците постепенно ще намаляват и ще се разкъсват. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад. Температурите ще достигнат около 12° на 1200 метра и около 5° на 2000 метра.

По българското Черноморие облачността ще бъде предимно значителна, като постепенно ще се разкъсва и намалява от север на юг, с условия за слънчево време. Вятърът ще бъде умерен до силен - от запад-северозапад по северното крайбрежие и от запад-югозапад по южното. Максималните температури ще достигнат 18°-20°. Морската вода ще бъде с температура 14°-15°, а вълнението ще достигне 2-3 бала.