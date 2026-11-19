30-годишният състезател по американски футбол Костадин Филчев е бил пребит до смърт в столичния квартал „Младост“ 4. Това става ясно от съобщения на Софийската градска прокуратура и Facebook страницата на Sofia Bears. Случаят е от 13 ноември 2026 г.

Според информацията на прокуратурата 31-годишен мъж с инициали А. Д. е привлечен като обвиняем за умишленото умъртвяване на 30-годишен мъж с инициали К. Ф. Обвинението е за нанасяне на множество удари с ръце в областта на главата и лицето.

Инициалите на мъжа, починал след побоя, съвпадат с тези на Костадин Филчев. За смъртта му съобщават и от отбора на страницата си във Facebook.

„С тъга съобщаваме за кончината на нашия съотборник #92 Костадин Филчев. Той беше част от историята на Sofia Bears и ще остане в спомените на всички, които имаха възможността да го познават и да споделят терена с него. Изказваме искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели“, гласи публикацията.

С прокурорско постановление от 14 ноември 2026 г. А. Д. е задържан за срок до 72 часа, за да бъде изправен пред съда, който да разгледа искането за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Два дни по-късно, на 16 ноември 2026 г., Софийският градски съд (СГС) уважава искането на Софийската градска прокуратура (СГП) и постановява спрямо обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Магистратите са приели аргументите на прокуратурата, че събраните доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за авторството на престъплението, за което А. Д. е обвинен. Според Софийския градски съд съществува и реален риск той да извърши друго престъпление, което е основание за налагането на най-тежката мярка за неотклонение.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд (САС). При евентуално подаване на жалба делото ще бъде разгледано от апелативните магистрати на 24 ноември 2026 г.