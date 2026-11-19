Столичният общински съвет (СОС) одобри от втория опит предложението София да кандидатства за домакинство на международни състезания по скейтборд, включително олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Решението беше взето на днешното заседание след разпалени дебати между общинските съветници, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Предложението беше подкрепено от 32 общински съветници, 14 гласуваха "против", а седем се въздържаха. Общо 53 съветници участваха в гласуването, а осем не гласуваха или отсъстваха.

Това е вторият опит за одобрение на инициативата, след като при предишното ѝ разглеждане тя не получи необходимата подкрепа в Столичния общински съвет.

И този път темата предизвика разпалени дебати, като общинските съветници изразиха различни позиции относно провеждането на международните състезания и финансовите ангажименти, които Столичната община трябва да поеме.

Проектът предвижда тригодишна международна програма под наименованието "Sofia World Skate Capital", която ще се реализира съвместно с международната федерация World Skate за периода 2027–2029 г.

Планирани са девет международни състезания, сред които олимпийски квалификации за Лос Анджелис 2028 и надпревари от Световната купа по скейтборд. Предвидени са още шест съпътстващи спортни, младежки и бизнес инициативи.

Финансовата рамка на програмата е до 9,6 млн. евро за три години, или по 3,2 млн. евро годишно. Сред предвидените дейности е и изграждането на постоянен скейтпарк върху терен от около 4500 кв. м в Западния парк.

Одобрението на доклада позволява на Столичната община да пристъпи към кандидатстване и последващи действия по реализацията на инициативата.