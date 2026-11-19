Граничният полицай Емил Георгиев остава в ареста по делото за смъртта на 18-годишната Милена в Драгоман. Решението е на Софийския окръжен съд, който разгледа искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение.

Катастрофата е станала рано сутринта в неделя, когато автомобилът, управляван от Георгиев, е блъснал 18-годишното момиче. Милена е получила тежки травми и по-късно е починала.

В съдебната зала са били представени резултатите от кръвната проба на обвиняемия. Те показват 1,58 промила алкохол, както и наличие на тетрахидроканабинол (THC) – основното психоактивно вещество в канабиса.

Така по делото вече има данни не само за употреба на алкохол, но и за наличие на наркотично вещество.

Защитата е заявила, че е изненадана от резултата за канабис. Адвокатът на Георгиев Христо Ботев посочи, че клиентът му твърдял, че не употребява наркотични вещества.

Предстои в хода на разследването да бъдат изяснени всички обстоятелства около употребата на веществата и тяхното значение за състоянието на водача към момента на катастрофата.

В съдебната зала е станало ясно и че Георгиев е бил санкциониран три пъти за превишена скорост.

Данните за предишните нарушения са част от материалите, които съдът е обсъждал при преценката дали обвиняемият да остане в ареста.

По време на заседанието Георгиев беше лаконичен. Единствените му думи пред съда по отношение на трагедията бяха: „Съжалявам".

Той беше доведен в Съдебната палата под засилена охрана. Защитата настояваше да бъде преценено дали най-тежката мярка е необходима, като се има предвид, че разследването все още продължава и предстои да бъдат изяснени всички детайли около катастрофата. Съдът обаче прие, че към този момент са налице достатъчно основания Георгиев да остане с мярка „задържане под стража“.

Предстои да бъдат изяснени в пълнота механизмът на катастрофата, скоростта на автомобила, конкретните действия на водача непосредствено преди удара и всички обстоятелства, довели до трагичния инцидент.