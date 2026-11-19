Гръцката полиция разследва случай на предполагаемо незаконно осиновяване на 10-месечно момченце, открито в къща в района на Пиргос, Западна Гърция. Четирима души са задържани, след като разследващите установили, че детето е било предадено на друга двойка срещу парично възнаграждение.

Момченцето е открито на 17 ноември. По нареждане на прокурор то е откарано в болницата в Пиргос, където временно са поети грижите за него. Случаят е предаден на прокуратурата в област Илия.

Според предварителните данни на разследването съпругът на биологичната майка е организирал предаването на детето още преди раждането му. По информация на местния портал Ilia Live той е получил 3500 евро, с които впоследствие закупил употребяван автомобил Citroen Xsara.

Майката твърди, че не е дала съгласие

Особено тревожен е фактът, че според гръцките власти предаването на бебето вероятно е станало без знанието и съгласието на неговата биологична майка.

„Изглежда, че цялата процедура е станала без съгласието на жената. Поне това знаем“, заяви говорителката на гръцката полиция Констанция Димоглиду пред телевизия MEGA.

Според информация на телевизия SKAI и изданието Proto Thema, позоваващи се на Patrice News, жената сама е подала сигнал в полицията през юли. Тя съобщила, че за предаването на детето са били платени 3500 евро.

Жената, която е приела момченцето, от своя страна твърдяла, че го е взела, за да го отглежда, и отрекла да е плащала пари за него.

Бебето е предадено три дни след раждането

По информация на Ilia Live момченцето е родено на 5 януари в болница в района на Патра. Само три дни по-късно то било предадено на другата двойка.

Детето е открито от полицията на 17 ноември, когато вече е било на 10 месеца.

Четиримата заподозрени са задържани, а материалите по случая са изпратени на прокуратурата в Илия. Към 19 ноември гръцките власти не са обявили окончателно решение кой ще поеме грижите за момченцето след изписването му от болницата.

Разследването трябва да установи обстоятелствата около предаването на детето, ролята на всеки от четиримата задържани и дали е извършена незаконна сделка с новороденото.