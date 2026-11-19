Сирия планира да отвори отново посолството си в турската столица Анкара в началото на декември, заяви външният министър на Сирия Асад аш Шибани след разговори с турския си колега Хакан Фидан, предават турските медии.

Двамата външни министри се срещнаха в Анкара.

Посолството на Сирия в турската столица преустанови дейността си през май 2012 г., след като Турция нареди на сирийските дипломати да напуснат страната заради убийството на над 100 души в Хула, Централна Сирия.

Консулството на Сирия в Истанбул продължи да работи.

"Сирия загуби правото си на наем на сградата на бившето си посолство, след като предишното правителство закъсня с плащането на наема", заяви Асад аш Шибани през ноември 2025 г.

През март Сирия изпрати Фади ал-Касим в Анкара. Държавната Сирийска арабска информационна агенция (SANA) го определи като временен поверен представител на Сирия в Турция през юни и съобщи, че той се е срещнал с Фидан в Анкара на 2 октомври.

Турция, която подкрепяше опонентите на сирийския президент Башар ал Асад по време на войната, отново отвори собственото си посолство в Дамаск на 14 декември 2024 г., по-малко от седмица след падането на Асад.

Асад аш Шибани също така заяви, че двете страни ускоряват работата по повторното отваряне на граничния пункт между Камишли в североизточна Сирия и Нусайбин в югоизточната турсия окръг Мардин, който бе затворен в началото на войната.

"Страните също така се споразумяха да ускорят плановете за железопътна линия от Турция през Сирия до Йордания и Персийския залив", каза сирийският външен министър.