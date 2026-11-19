11-годишно момче е било жестоко пребито от свои съученици в берковското село Замфирово, област Монтана. Според близките му нападението е станало във вторник след края на учебните занятия, а детето е било открито в безпомощно състояние, съобщава NOVA.

По думите на семейството момчето е било преследвано от три деца, които впоследствие го настигнали на поляна извън селото.

Бабата на пострадалото дете Татяна Тодорова разказва, че всичко започнало след излизането му от училище, когато другите деца започнали да хвърлят камъчета по него.

"Той си тръгва и го подгонват, хвърляйки по него камъчета. Той отвърнал и оттам започнало всичко", разказва жената.

Според близките преследването продължило около три часа, след което момчето било настигнато и нападнато. Семейството твърди, че са използвани дървени пръти, метална тръба и бокс.

"Събарят го и започват да го бият. След това го събличат, унижават го и го бият колкото могат. Дори са искали направо да го убият", заяви бабата на детето.

По думите ѝ нападението е било прекратено след намесата на друго, 9-годишно момче, което казало на нападателите, че майката на пострадалия приближава. Тогава те избягали.

След побоя 11-годишното дете е със синини по тялото и разклатен преден зъб, твърдят близките му. Семейството е извадило медицинско удостоверение за получените наранявания.

"Детето е много травмирано и не може да разкаже добре всичко, което се е случило", споделя Татяна Тодорова.

Майката на момчето Тедислава Пламенова разказва, че синът ѝ преживява тежко случилото се и отказва да се върне в училище.

"Не може да преживее това, което се е случило с него", заяви тя.

Жената обмисля да премести детето в друго училище в Берковица, за да не се налага отново да се среща с предполагаемите нападатели.

По случая вече е свикан координационен съвет, а социалните служби са провели разговори с всички замесени деца. Предвижда се с тях да работи и психолог.

Предстои проверката да изясни обстоятелствата около нападението и да установи дали са необходими допълнителни мерки.