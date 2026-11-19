Здравната комисия ще обсъди проектобюджета на НЗОК
Според проекта догодина Здравната каса ще разполага с 5,6 милиарда евро за разходи, което е с малко над 8% повече спрямо тази година
Комисията по здравеопазване в Народното събрание ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК.
Повече средства за профилактика при децата и за медицински изследвания са заложени в проектобюджета на Здравната каса за следващата година.
Според проекта догодина Здравната каса ще разполага с 5,6 милиарда евро за разходи, което е с малко над 8% повече спрямо тази година.
От Лекарския съюз поискаха да се преработи разпределението на средствата с мотив, че за лекарства е предвидено по-голямо увеличение, отколкото за медицински дейности.
От организацията настояват и за среща с премиера, обясни д-р Иван Маджаров:
"Не извиваме ръце за повече пари, настояваме за повече ред. Настояваме за уважение, за по-добри цени и по-добро възнаграждение на база подобрен контрол и на база подобрен ред в системата на здравеопазването".
Нов момент в проектобюджета е липсата на държавен трансфер за заплащане на помощните средства за хора с увреждания и на лечението в чужбина.
"За сметка на здравноосигурените лица, на вноските, ще бъде покривано и това през 2027-ма помощните средства, медицински изделия и лечението на деца в чужбина и България", каза подуправителят на Здравната каса Здравко Шушков.
Срещу това се обявиха частни болници, а от Лекарския съюз предупредиха, че плащането на социална дейност от осигуровки е нарушение.
Според проекта Касата ще продължи да плаща антибиотици за деца до седем години. От разходите за болнична помощ ще се поема биомаркерна диагностика за онкоболни, но все още не е ясен механизмът, по който ще се правят тези изследвания.