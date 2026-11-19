Комисията по здравеопазване в Народното събрание ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК.

Повече средства за профилактика при децата и за медицински изследвания са заложени в проектобюджета на Здравната каса за следващата година.

Според проекта догодина Здравната каса ще разполага с 5,6 милиарда евро за разходи, което е с малко над 8% повече спрямо тази година.

От Лекарския съюз поискаха да се преработи разпределението на средствата с мотив, че за лекарства е предвидено по-голямо увеличение, отколкото за медицински дейности.

От организацията настояват и за среща с премиера, обясни д-р Иван Маджаров: "Не извиваме ръце за повече пари, настояваме за повече ред. Настояваме за уважение, за по-добри цени и по-добро възнаграждение на база подобрен контрол и на база подобрен ред в системата на здравеопазването".

Нов момент в проектобюджета е липсата на държавен трансфер за заплащане на помощните средства за хора с увреждания и на лечението в чужбина.