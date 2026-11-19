Новият Футболен директор на Левски Енрико Пареше се похвали с назначението си на "Герена". Той го направи в професионалната мрежа linkedin.com. „Заемам нова професионална позиция: спортен директор в ПФК Левски“, написа 40-годишният специалист.

Под публикацията той получи куп поздравления, между които и от шефове на Лацио, Рома, Рейнджърс, Леверкузен и италианската федерация.

В раздел „Информация за себе си“, Пареше написа: “Петнадесет години опит в селекцията и скаутската дейност във футбола – в клубове като Рома, Милан, Специя, Рен и Торино – натрупани в сътрудничество с едни от най-уважаваните спортни директори в играта, сред които Валтер Сабатини, Фредерик Масара, Мончи и Тиаго Пинто.

Този опит оформи виждането ми за професията. Селекцията никога не се свежда само до намирането на играчи; тя е процес на съгласуване на талантите със спортния проект, бюджета и визията на клуба, както и управление на вътрешните и външните взаимоотношения, които гарантират функционирането на един клуб. Работата с различни спортни директори ме научи, че не съществува един-единствен „правилен“ модел – има само дисциплината да изградиш такъв, който е най-подходящ за конкретния клуб.

Основата на моята работа е откриването на таланти и изграждането на състава – както на вътрешния, така и на международния пазар, чрез наблюдение на живо и анализ на данни. За мен начинът, по който се върши работата, е също толкова важен, колкото и постигнатите резултати. Футболът е малък свят, в който всичко се крепи на човешките взаимоотношения; затова най-устойчивият подход е да се работи честно и в интерес на колектива, а не за лични заслуги“.