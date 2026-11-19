Франсис Тиафо постигна първа победа на Финалния турнир на АТП в Торино и запази шансове за място на полуфиналите. 28-годишният американец се справи с шумната публика и надделя над фаворита на домакините Флавио Коболи със 7:6(6), 6:0 в сблъсък между двама дебютанти на финала на сезона.

Тиафо спаси два сетбола в първия сет, а във втория доминираше изцяло и вече има баланс 1-1 в група "Иван Лендъл", оставайки в борбата за място сред най-добрите четирима в Торино.

Изправен пред два сетбола при резултат 4:6 в тайбрека на първия сет, Тиафо надделя над Коболи в 20-точкова размяна, по време на която американецът изглеждаше в опасност зад основната линия. Това беше точка, която може би обобщи целия сезон на американеца, подчертавайки самообладанието, с което той действа.

След като спечели четири поредни точки, за да си осигури сета, Тиафо най-накрая позволи да покаже емоциите си. Вземайки първата част, той официално осигури класирането на втория поставен Карлос Алкарас за полуфиналите.

Домашната публика направи всичко възможно да стимулира Коболи, но Тиафо запази инерцията си, не даде нито гейм на съперника си във втората част и затвори мача.

Американецът ще се изправи срещу бившия шампион Даниил Медведев в последния си мач от груповата фаза в петък.