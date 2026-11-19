Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за регионалното развитие, внесени от Министерския съвет, според приетата програма за работа на депутатите. С измененията се въвежда цялостна реформа в регионалното планиране в България, продиктувана от европейската класификация NUTS и натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.

Основната промяна в проектозакона засяга териториалното деление, като цялата територия на страната се обособява в един регион от ниво 1, а досегашните шест района за планиране от ниво 2 се трансформират в четири нови региона - Столичен, Северен, Източен и Южен.

Столичният регион включва област София (столица); Северният - областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра; Източният - областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол; Южният - областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Въвежда се специфичен режим за град София поради съвпадането на функциите на община, административна област от ниво 3 и регион за планиране от ниво 2. За Столичния регион не се изработва отделна Интегрирана териториална стратегия за развитие, а нейните функции се поемат пряко от Плана за интегрирано развитие на общината, предвижда проектозаконът.

В дневния ред е и второто четене на изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

Депутатите ще обсъдят на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за водите.