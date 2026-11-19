Сухопътните войски ще отбележат бойния си празник с тържествено честване пред Пантеона „Майка България" край село Гургулят, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще бъдат отличени с награди от името на министъра на отбраната, на началника на отбраната и на командира на Сухопътните войски за проявен професионализъм при изпълнение на служебните задължения. В района на Пантеона „Майка България" ще бъдат показани въоръжение и техника на Сухопътните войски, както и фотоизложбата „В служба на народ и Родина".

На честването пред Пантеона „Майка България" ще присъства и държавният глава Илияна Йотова. Президентът ще приеме почетния караул, ще отдаде почит пред загиналите герои и ще произнесе слово, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Преди началото на тържественото честване, военнослужещи и цивилни служители от командването на Сухопътните войски, военнослужещи от запаса и резерва, представители на Асоциацията на Сухопътните войски и граждани ще преминат в пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои" от Сливница до Гургулят, който започва в 08:50 ч. от Паметника на капитаните до гранитен монумент „Героите на Сливница" в центъра на града.

Тази година Сухопътните войски отбелязват 148 години от своето създаване, 141 години от Сръбско-българската война (1885 г.) и честват своя боен празник за отбелязване на славните победи при Сливница, Гургулят, Мека Црев, Три уши и Видин.

По-късно през деня на учебен полигон „Сливница" Служба „Военна полиция" ще проведе тренировка и демонстрация на високотехнологични способности за проследяване, откриване и противодействие на безпилотни летателни системи. На демонстрацията ще присъстват президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев.