Започна двустранната среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, в град Шънджън, Китай, предадоха световните агенции.

"Имаме чудесни отношения от много години", каза Тръмп на Путин в началото на срещата.

"Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Смятам, че те наистина ще произлязат от това", посочи американският президент.