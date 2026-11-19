Започна двустранната среща между Тръмп и Путин в Китай
Имаме чудесни отношения от много години, каза Тръмп
Започна двустранната среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, в град Шънджън, Китай, предадоха световните агенции.
"Имаме чудесни отношения от много години", каза Тръмп на Путин в началото на срещата.
"Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Смятам, че те наистина ще произлязат от това", посочи американският президент.