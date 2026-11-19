Откриват нова лаборатория за кръвни проби на шофьори
Близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат
Нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъде открита днес във Варна. От МВР посочват, че това ще спомогне работата на останалите звена в страната.
Създаването на лабораторията е част от инициативата на министър Иван Демерджиев за изграждане на такива звена в най-големите областни дирекции - Варна, Бургас, Плевен и Пловдив.
По данни на юристи близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат.