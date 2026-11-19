Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния.

Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.